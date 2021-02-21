Специалисты раскрыли, чем полезен хлеб

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21 февраля 2021, 11:10 Источник: АГН Москва

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В хлебе из ржаной муки содержание клетчатки выше, чем в овощах и фруктах. Директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко сообщла, что белки ржи более полноценны по аминокислотному составу. И железа в три раза больше, чем в говядине.

По словам эксперта, постоянной употребление хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых и заболеваний и сохранению здоровья.

Марина Костюченко раскритиковала версии о влиянии хлеба на появление лишнего веса. По ее словам, можно есть и не бояться поправиться, даже пшеничный хлеб.

Она сообщила, что калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями, и если на завтрак съесть кусочек черного или ржаного хлеба, даже лишние граммы не появятся, не то что ли килограммы.

По мнению Кстюченко, если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 г батона нарезного не приведет к избыточному весу.