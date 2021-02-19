Челябинская поликлиника дала старт проекту Росатома по вакцинации от ковида

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19 февраля 2021, 07:08

Фото Юлии Боровиковой (Челябинск сегодня)

Областная клиническая больница №2 стала пилотной площадкой в проекте по оптимизации прививочной кампании. По результатам вакцинации опытом медучреждения воспользуются поликлиники по всей России.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на Polit74 в поликлинике началась реализаци проектп по оптимизации этого процесса.



- Наша поликлиника выбрана пилотной площадкой для тиражирования этого проекта по всей стране. В ближайшее время мы ожидаем, что к нам будут приезжать из других регионов для обмена опытом, - пояснила руководитель медучреждения Светлана Михайлова.



Сейчас в поликлинике ежедневно ставят прививку от коронавируса 140-150 пациентам. В числе вакцинируемых не только прикрепленные к поликлинике по месту жительства горожане, но и сотрудники предприятий Ленинского района. В рамках проекта в больнице действуют кабинеты для тех, кто получает первую дозу вакцины, и для тех, кто пришел второй раз за закрепляющей дозой препарата.



- Мы не стремимся к такой массовости, которую показывают в растиражированных зарубежных роликах где прививают чуть ли не в автомобиле или где-то на пеньке, - отмечает гравврач ОКБ №2. - У нас в обязательном порядке проходит осмотр квалифицированным специалистом, чтобы избежать риска возможных нежелательных последствий. У некоторых пациентов бывают временные противопоказания к вакцинации. Интервал между прививающимися после осмотра составляет примерно шесть минут, очередей нет. Все проходит в спокойном режиме.



стоит отметить, что на первом этапе в поликлинике привили 1200 человек, еще столько же доз — в остатке, но все они уже зарезервированы.