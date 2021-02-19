Мясников развеял распространенный миф о вреде кофе для людей с заболеваниями сердца

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19 февраля 2021, 07:17 Источник: Россия 1

кофе в зернах, pixabay.com

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в пятницу, 19 февраля, развеял распространенный миф о том, что кофе нельзя употреблять людям, которые страдают от проблем с сердцем.

Мясников подчеркнул, что "кофе не вреден для сердечников" и добавил, что существуют исследования, свидетельствующие о снижении риска инфарктов среди тех людей, которые употребляют данный напиток в разумных пределах.

Врач подчеркнул, что дневная норма кофе – это две или три чашки. Исключение составляют люди с проблемами печени, которым можно выпивать по четыре кружки ежедневно, поскольку этот напиток оказывает целебное воздействие на данный орган.

По словам Александра Мясникова, положительно кофе влияет на организм пациентов с болезнью Паркинсона, подагрой и остеопорозом.