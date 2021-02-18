Доктор Мясников на опыте показал опасность белых продуктов и посоветовал: «Не ешьте ничего белого»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 февраля 2021, 15:03

фото: pixabay.com

Врач и ведущий популярной программы на телевидении о здоровье Александр Мясников посоветовал людям сократить употребление нескольких белых продуктов, таких как белый сахар, белый хлеб, белый рис, белые макароны и белый картофель.

Как объяснил доктор Мясников телезрителям, употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к появлению повышению артериального давления, повышению уровня сахара, повышению обмена холестерина и увеличению объема талии - «смертельного квартета».

По словам врача, все белые продукты содержат высокий гликемический индекс. Мясников исключил из перечня опасных продуктов сало, отметив, что оно розоватого оттенка. Мясников в студии провел опыт с разным рисом - белым и бурым.

Теледоктор налил в прозрачные сосуды с рисом воду и добавил йод. В емкости с белым рисом вода приобрела фиолетовой цвет.

Мясников пояснил, что рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы мгновенно синтезируются в сахара, попадают в кровь.

«Не ешьте ничего белого», - призвал врач телезрителей.