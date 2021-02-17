Эксперт назвал причины перехода коронавируса из пандемии в эндемию

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17 февраля 2021, 14:59 Источник: The Economist

пробирки, фото: pixels.com

Ученые заявили, что коронавирусная инфекция, скорее всего, никуда не исчезнет, а будет еще на протяжении долгих лет напоминать о своем существовании. Они не исключают, что человечество ждет новая форма эндемического заболевания.

«Правительствам нужно будет планировать свои действия, ориентируясь на то, что COVID-19 - это эндемическое заболевание», - говорится в материале.

Автор отметил, что вакцины не полностью защищают от заболевания коронавирусом. По его словам, препараты позволяют снизить уровень госпитализации и последствий после тяжелого лечения пациента.

«Не будет преувеличением, если мы назовем вакцинацию чудом … пока миллиарды людей в [разных] странах не почувствуют укол иглы шприца, а это может случиться не раньше 2023 года, все они будут представлять собой своего рода «топливо» для коронавируса», - пояснил он. Эксперт добавил, что 85% стран, по его подсчетам, еще даже не начали массово прививать население.

Другая причина активного распространения COVID-19 заключается в его новых штаммах, которые частично не позволяют работать вакцинам по назначению. Автор заявил о наличии большого количества людей, которые намеренно отказываются от прививки. Он считает, что в случае появления новых мутаций необходимо, чтобы около 80% всего населения уже имело иммунитет.

Кроме того, эксперт рекомендует не отказываться от стандартных мер безопасности (ношении маски, перчаток, антисептиков).