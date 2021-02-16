Мануальный терапевт Кабычкин объяснил, как продлить «гарантийный срок» позвоночника

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16 февраля 2021, 08:21 Источник: радио Sputnik

девушка, фото: pixabay.com

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как продлить «срок службы» позвоночнику, суставам, сухожилиям и хрящам. По его словам, обычно такие проблемы начинаются после 35 лет.

«"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая», - высказал он.

Кабычкин пояснил, что в организме происходят физиологические изменения: снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации. Врач добавил, что продлить «гарантийный срок» можно, если правильно распределять нагрузку на позвоночник в течение дня.

«Когда человек работает стоя, у него увеличена статическая нагрузка на позвоночник, а когда сидя – снижена. Но пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом», - уточнил он.

Эксперт рекомендует почаще менять позу, делать небольшие перерывы через каждые 40 минут работы и не забывать о производственной гимнастике, если принять ровное и комфортное для позвоночника положение сложно или невозможно. Кабычкин объяснил, что длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры.