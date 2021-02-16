Врач: пандемия повлияла на выявление туберкулеза в Челябинской области

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16 февраля 2021, 06:48

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Выявление туберкулеза в пандемию осложнили ограничения в профилактических медицинских осмотрах. О диагностике в ковидные времена и специфике выявления туберкулеза рассказала главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, пандемия COVID-19 сильно сказалась на доступности прохождения профилактических медицинских осмотров на туберкулез. Полгода на эти мероприятия были наложены ограничения. Соответственно снизился охват населения флюорографическими осмотрами.

- Ограничение профилактических мероприятий привело к снижению общего числа выявленных случаев заболевания туберкулезом, и, как следствие, повлекло за собой снижение количества пациентов с бактериовыделением («открытая форма туберкулеза, - пояснила Марина Лехляйдер.

Со слов врача, по итогам 2020 года показатель заболеваемости туберкулезом ниже: 40 случаев на 100 тыс. населения, но его снижение обусловлено исключительно недостаточным охватом ФОГ. В свою очередь на фоне пандемии возросло количество выявленных больных туберкулезом при обращении с жалобами к врачу.

- Мы возлагаем большие надежды на снятие ограничений по проведению профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации, поскольку основным скрининговым методом выявления туберкулеза по-прежнему остается флюорографическое обследование, - сообщила Марина Лехляйдер.