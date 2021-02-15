В России не могут найти ответственных за демографические потери

Российская Федерация оказалась на втором месте по приросту смертности в мире. Эксперты называют главными её причинами неэффективность государственного управления, недофинансирование медицины, слабую материальную поддержку граждан.
Ежедневно в России умирает порядка 400 человек от коронавируса. Росстат сообщил о росте смертности в 2020 году на 18% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего смертей регистрируется среди пожилых граждан.
Не исключено, что рост летальности объясняется не столько отказом людей обращаться в лечебные учреждения, сколько отменой плановой помощи. Из-за отсутствия качественной диагностики многие заболевания людей перешли в более тяжёлую форму.
Плохая демография оказывает негативное влияние на экономические показатели. Производство, сфера услуг, являющиеся главными двигателями экономики, значительно сокращают свои показатели. Демографические провалы приводят к уменьшению трудоспособного населения в дальнейшем, через несколько десятилетий.
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