Ученые назвали бледность кожи признаком смертельно опасной болезни

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14 февраля 2021, 08:15 Источник: Express

девушка, фото: pixabay.com

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, о чем может свидетельствовать чрезмерно бледный цвет лица. Данное явление – один из признаков смертельно опасной болезни.

Ученые отметили, что чрезмерно бледный – неестественный цвет лица может быть признаком развития рака кишечника. Из-за злокачественного процесса в организме у человека наблюдается острая нехватка железа, пояснили они. Также эксперты считают, что насторожить должна резкая и необъяснимая потеря веса.

Чтобы снизить риск развития заболевания специалисты советуют ограничить количество красного мяса и обработанных мясные продуктов в рационе, в частности, свинины, говядины, бекона, ветчины, колбасы и сосисок, а также добавить клетчатку, например, фрукты, овощи или бобовые.

Кроме того, ученые рекомендуют обязательно обратиться к врачу, если у человека в течение трех недель и более проявляются постоянная боль в нижней части живота, вздутие живота, изменение стула.