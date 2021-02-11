Современная пластическая хирургия

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11 февраля 2021, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Пластический хирург Тимур Хайдаров

В нашем мире всё не стоит на месте, и пластическая хирургия - не исключение. Сейчас можно заметить колоссальную разницу между тем, какой была пластическая хирургия 10 лет назад, и какой она стала в наше время. О том, что изменилось, рассказывает пластический хирург Тимур Хайдаров.

Во-первых, сильно изменился запрос пациента. Из-за того, что раньше пластическая хирургия не была доступна всем слоям населения, основным запросом пациентов было “сделать так, чтобы было заметно всем вокруг”. В то время к пластической хирургии обращались в большинстве своем состоятельные люди или звезды. Сейчас же ситуация изменилась: в 80% случаев от пациентов приходит запрос на естественность, натуральность и красоту. Кроме того, в связи с активным появлением в нашей жизни различных социальных сетей, мессенджеров и информационных источников, пациенты именно оттуда берут “образец” того, что хотят получить от пластического хирурга. В современном мире пациенты пластического хирурга точно знают, чего они хотят, им очень важно и качество выполняемой работы, и красота полученного результата.

Технологический прогресс также не обошел стороной пластическую хирургию - это и современное оборудование, и современные технологии, которые сильно изменили многие вещи, например, анестезиологические пособия. Если мы сравним анестезии, которые находятся в нашей клинике сегодня, и те, что были 10 лет назад, - это просто “небо и земля”, разница действительно поражает.

Сейчас для проведения анестезии используются современные малотоксичные и максимально безопасные газы, безопасные препараты. Технологический прогресс изменил и методику проведения липосакций, где теперь используются аппаратные технологии, которые позволяют нам ускорить процесс операции, что очень важно, снизить травматизацию, и, конечно, забрать большие объемы жировой ткани, что не может не подкупать. В разы улучшилось оборудование и для ринопластики: если раньше это были долото и молоток, которыми кость “долбили”, то сейчас это такие аппараты, как пьезатом, который позволяет прорезать ее струей воды. Единственное, что осталось неизменным в пластической хирургии - это популярные операции: маммопластики,, липосакция, ринопластики. Кроме них, сейчас большой поток пациентов идет на восстановление послеродовых изменений.

Несмотря на все эти возможности, которые открылись пластической хирургии благодаря прогрессу, есть хирурги, которые все равно придерживаются старых нормативов, не пуская в свою жизнь современные технологии. Я же, наоборот, стараюсь постоянно узнавать что-то новое и внедрять это в свою работу, чтобы добиваться наилучших результатов и максимального комфорта для пациента.