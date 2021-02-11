Врач-гериатр Ольга Ткачёва рассказала, что поможет сохранить человеку молодость

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11 февраля 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Двигательная активность, отказ от сладких продуктов, включение в меню свежих овощей и фруктов способствуют сохранению молодости человека. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва дала рекомендации, как сохранить молодость.

По словам доктора-гериатра, самый главный секрет сохранения молодости - это движение. Ткачёва отметила, что необходимость двигаться обоснована с точки зрения доказательной медицины и с точки зрения физиологии. У тех людей, кто регулярно занимается физкультурой, работают мышцы, сохраняются их силы и масса.

Врач пояснила, что если мышцы не нагружать, это приводит к их атрофии, дряхлости и старению. Ткачёва подчеркнула, что движение обязательно для всех людей с заболеванием суставов, сердца. Здоровый человек должен ежедневно не менее 40 минут совершать какие-то аэробные физические упражнения.

Доктор также порекомендовала правильного питаться. Она назвала мифом мнение, что пожилым людям можно ограничить потребление белка. Ткачёва объяснила: белок - это необходимый стройматериал для мышц, и в пожилом возрасте, поскольку разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком - двигаться и употреблять продукты с содержанием белка.

Оказывается, геронтологи вообще не едят ничего сладкого, зная, что сладкое, легко усваиваемые углеводы, - это путь к раннему старению. Если человек ест много сахара, образуются продукты гликирования белков, они откалываются в стенки сосудов, и сосуды становятся очень жесткими. Жесткие сосуды - "это еще одно проявление старения".

Ткачёва посоветовала для сохранения молодости ежедневно включать в рацион 400-600 граммов сырых овощей и фруктов. И не забывать про чистую воду. Для здоровья достаточно жидкости 1,5-2 литра в день, если нет ограничений по здоровью.