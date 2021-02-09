На Южный Урал придет крупная партия ковидной вакцины

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 февраля 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

На этой неделе в Челябинскую область ждет поставки большой партии вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня, 9 февраля, первый вице-губернатор Ирина Гехт.

- На прошлой неделе в область поступила самая большая партия вакцины - 34650 доз, более половины из нее уже вакцинировано. На этой неделе получим порядка 27 тысяч доз вакцины. Почти 35 тысяч человек вакцинировано, 10,5 тысячи человек вакцинированы вторым компонентом. Вакцинация продолжается, в приоритете люди старшей возрастной группы, - пояснила вице-губернатор.

Ирина Гехт уточнила: ситуация с заболеваемостью ковидом продолжает улучшаться, отмечается хорошая динамика снижения. На данный момент прирост за семь дней составляет 0.6 процента, 0.99 – коэффициент распространения инфекции. Также, со слов вице- губернатора отмечается снижение ежедневно выявленных случаев заболевания.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru на Южном Урале охват тестированием достаточно высокий – порядка 218 на 100 тысяч населения в среднем в неделю. Продолжается тестирование в торгово-развлекательных центрах, поликлиниках Челябинской области.