Комаровский назвал эффективные способы лечения фурункулов

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8 февраля 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае появления фурункула. По его словам, для его лечения используют два вида лекарств.

«… практически в 100% случаев фурункул — это инфекция, вызванная одним микробом — золотистым стафилококком. И всегда есть несколько факторов, которые предрасполагают к этому. Один из них мы не можем изменить — это особенность иммунной системы конкретного человека. Второй вполне можно корректировать — это особенности окружающей среды: потливость, контакт кожи с чем-то, качество воды …», - высказал он.

Комаровский отметил, что есть очень важный третий фактор - гормональный фон человека. Он пояснил, что фурункул - это закупорка потовых и сальных желез с инфицированием, а вязкость секрета сальных желез очень сильно зависит от гормонального фона. Врач добавил, что именно поэтому фурункулы по-разному проявляются у мужчин и женщин, а также часто впервые появляются у подростков.

«Лекарственная терапия … Первый - антибактериальные препараты местного действия, но не все, а специально предназначенные для нанесения на кожу … Второй способ применяется при рецидивирующем фурункулезе, когда один фурункул прошел, но вскоре появился еще один … применяются антистафилококковые препараты общего действия внутрь … не менее 10 дней, определенными препаратами», - рекомендует врач.

Однако Комаровский добавил, что есть третий способ лечения – хирургический. Его применяют в том случае, когда фурункулы, особенно сливающиеся вместе, карбункулы, «мешают нормально жить».

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