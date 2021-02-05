Японские кардиологи заявили, что чай и кофе могут защитить от смерти после инфаркта

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5 февраля 2021, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

зеленый чай, pixabay.com

Кардиологи из Японии, 20 лет наблюдавшие за здоровьем 46 тысяч жителей страны, заявили, что употребление зеленого чая и кофе значительно снижает риск преждевременной смерти после инсульта или инфаркта.

Участники эксперимента в возрасте от 40 до 79 лет регулярно проходили медицинские обследования и находились под контролем врачей.

Оказалось, что включение в рацион зеленого чая может значительно продлить жизнь людям, которые испытывают кардиологические проблемы. Уточняется, что употребление одной-шести чашек вышеуказанного напитка в неделю снижало вероятность смерти после инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек в течение семи дней уменьшало эти шансы на 60%.

Интересно, что на продолжительности жизни людей, которые не страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, употребление зеленого чая почти не влияло.

Что касается кофе, то включение этого напитка в рацион на 18% снижало вероятность смерти японцев, не испытывавших проблем с сердцем. Более того, любители кофе на 40% реже сталкивались с повторными инфарктами, а вот частота развития инсультов не менялась.