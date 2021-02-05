Врачи назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни

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5 февраля 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Еxpress

Вздутие живота у человека может указывать не только на переедание продуктов, вызывающих усиленное газообразование, но и на рак кишечника. О том, что вздутие брюшной полости может сигнализировать об онкологическом заболевании, предупредила Британская онкологическая ассоциация.

Врачи пояснили, что вздутие живота обычно указывает на асцит – скопление в животе жидкости. Асцит является первым признаком развития рака. Кроме онкологии имеется несколько других состояний, которые могут вызвать вздутие живота, среди которых - запор, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, - сообщает издание Express со ссылкой на данные Британской ассоциации врачей-онкологов.

Медики заявляют, что при ощущении проблем с животом необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и получить назначение лечения недомогания.