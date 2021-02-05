Южноуральские врачи впервые пересадили костный мозг

Аргументы Недели → Здоровье

5 февраля 2021, 06:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Юлии Боровиковой (Челябинск сегодня)

В Челябинской областной клинической больнице успешно провели трансплантацию костного мозга пациентке с множественной миеломой.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru первой пациенткой стала жительница Красноармейского района Лариса Романова. Напомним, ранее врачи диагностировали у Ларисы Романовой множественную миелому. Поставили диагноз практически сразу после того, как в 51 год Романова стала матерью.



- Я, когда впервые услышала диагноз, полезла в интернет, прочла, что с таким заболеванием живут максимум год. Я интернет закрыла и просто была оглушена этим. И когда позвонил Александр Владимирович Коробкин, я сразу согласилась на пересадку. Я мечтала об этом! Как же я благодарна всем сотрудникам Областной больницы, невозможно передать словами. Я же буду жить. У меня ребёнок маленький - 2,5 года, - пояснила пациентка.



Со слов главного внештатного гематолога регионального Минздрава, заведующего гематологическим отделением ЧОКБ Александра Коробкина, ежегодно в Челябинской области регистрируют около 100 пациентов с подобным диагнозом, около 30 из них нуждаются в трансплантации.





- Можно уверенно сказать, что первая трансплантация состоялось. После ее проведения кроветворение должно восстановиться через 11–21 день. У нашей пациентки это произошло на 14-й день. Через один-два месяца можно проводить вторую трансплантацию, если потребуется, - сообщил Александр Коробкин.



Отметим, что челябинские медики планируют делать до 20-30 операций по пересадке костного мозга в год.