Врач-дерматолог Олеся Маркелова объяснила, с чем связано появление на теле красных родинок

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 февраля 2021, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

фото: pixabay.com

Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание на коже человека. Врач-дерматолог Олеся Маркелова рассказала, что появление на коже красных родинок может свидетельствовать о возникновении нарушений работы печени.

По словам доктора Маркеловой, при появлении ангиомы нужно обратить внимание на состояние печени. Как объяснила врач, чаще всего этот орган страдает из-за застоя желчи. Также это может быть вызвано токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами, вирусными инфекциями. Еще на печень влияет прием препаратов, антидепрессантов, гормональных.

Работу печени ухудшает и наружная нагрузка.

Красные родинки особо на качество здоровья не влияют. Но если вас напрягает, что они мешают эстетически, можно обратиться к врачу и удалить их.