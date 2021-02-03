Врач-дерматолог Олеся Маркелова объяснила, с чем связано появление на теле красных родинок
3 февраля 2021, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: 5 канал
Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание на коже человека. Врач-дерматолог Олеся Маркелова рассказала, что появление на коже красных родинок может свидетельствовать о возникновении нарушений работы печени.
По словам доктора Маркеловой, при появлении ангиомы нужно обратить внимание на состояние печени. Как объяснила врач, чаще всего этот орган страдает из-за застоя желчи. Также это может быть вызвано токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами, вирусными инфекциями. Еще на печень влияет прием препаратов, антидепрессантов, гормональных.
Работу печени ухудшает и наружная нагрузка.
Красные родинки особо на качество здоровья не влияют. Но если вас напрягает, что они мешают эстетически, можно обратиться к врачу и удалить их.
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