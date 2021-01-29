Ученые из Университета Шеффилда заявили, что ожирение может усугубить болезнь Альцгеймера

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29 января 2021, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medical Xpress

измерение объема талии, pixabay.com

Ученые из Университета Шеффилда провели исследование и пришли к выводу, что ожирение служит дополнительной нагрузкой на мозг, ухудшает когнитивное здоровье и даже может усугубить болезнь Альцгеймера.

Специалисты в рамках исследования проанализировали данные 47 пациентов с клиническим диагнозом слабоумие при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями, а также 57 здоровых людей.

В ходе эксперимента выяснилось, что у пациентов с легкой формой деменции есть положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода. По мнению ученых, наличие лишнего веса оказывает сильную нагрузку на здоровье мозга и приводит к чрезмерной уязвимости нервной ткани, что способно привести к более тяжелому течению болезни Альцгеймера.