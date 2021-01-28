Учёные выявили, что расстройство психики увеличивает риск смерти человека от COVID-19 в разы

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28 января 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Учёные выявили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавирусной инфекцией COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей не страдающих расстройством психики. Исследование проводилось в США в Нью-Йорке.

Специалисты разделили "ковидных" пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с диагностированной шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами, и людей без таких проблем.

По данным исследования, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.

Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.