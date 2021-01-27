Доходы от вакцины «Спутник V» превысят прибыли от продажи вооружений

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27 января 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российский препарат против коронавируса «Спутник V» зарегистрирован уже в 14 государствах. В ближайшие дни он будет разрешён ещё в 25 странах. Всего российской вакциной хотели бы привиться в 50 странах – это более 1,2 миллиарда человек. Учитывая стоимость доз, общий доход от реализации противовирусного препарата оценивается в 24 миллиарда долларов. Это в два раза больше суммы, которую Россия получает от продажи вооружений.



Условия контрактов на поставку вакцины иностранным государствам пока остаются закрытыми. В ближайшее время препарат будет доставлен в Боливию, Сербию, Египет, Непал, Мексику, Индию, Бразилию и другие страны. Параллельно Россия оказывает технологическое содействие для производства вакцины силами самих зарубежных стран. Основной объём российской вакцины, экспортирующейся за рубеж, будет производиться в Китае и Корее. Стоимость двух доз препарата составит менее 20 долларов.



Эксперты предупреждают о возможной приостановке продажи российской вакцины в случае низкой эффективности или поступления на международный фармацевтический рынок лучшего препарата. Также нет уверенности в том, что спрос на «Спутника V» будет высоким на протяжении длительного времени.



