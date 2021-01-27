Учёные создали новый метод лечения рака поджелудочной железы

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27 января 2021, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Группа британских и китайских учёных-медиков создала новый метод лечения рака поджелудочной железы.

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии и Университета Чжэнчжоу разработали терапевтическую платформу, которая использует модифицированный вирус оспы для лечения самого смертоносного вида рака.

Вирусы, которые могут избирательно инфицировать и уничтожать раковые клетки, известные как онколитические вирусы, - одно из перспективных направлений терапевтического лечения рака.

Для достижения хороших результатов важно доставлять вирусы прямо в скопления злокачесвтенных клеток, но это затруднительно при наличии распространившихся по телу метастазов.

Разработчики модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности, изменили генетический код вируса, дополнив его копией белка, который влияет на способность вируса распространяться внутри опухоли и между метастазами.

В ходе доклинических испытаний после введения нового онколитического вируса, названного VVL-21, учёные наблюдали сильный противоопухолевый иммунный ответ. Использование новейшего терапевтического средства значительно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer.