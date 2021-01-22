Врач Тим Лебенс назвал продукты питания для долголетия

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22 января 2021, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

фото: pixabay.com

Отказ от употребления сахара, минимальное употребление соли, растительная пища и овощи в рационе способствуют продлению жизни человека. Британский врач Тим Лебенс призвал не переедать, чтобы не перегружать свой организм.

Доктор Лебенс пояснил, что кишечнику человека необходимо около 20 минут, чтобы передать мозгу информацию о насыщении.

Врач перечислил продукты питания для долголетия. Тим Лебенс посоветовал включать в свой рацион растительную пищу, такую как чечевица, нут, бобы, горох и орехи. Они содержат достаточное количество белков, углеводов и клетчатки. Доктор призвал налегать на овощи, полезные из-за высокого содержания витаминов, микроэлементов и клетчатки.

А вот сахар Лебенс считает "одним из самых тихих, но грозных убийц". По словам врача, соли в день можно употреблять не более шести граммов, не более одной чайной ложки.

Доктор советует есть из тарелок небольшого размера и медленно, тщательно пережевывая пищу.

Помните? "Мы есть то, что мы едим".

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