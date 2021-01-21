«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»: в чем различие вакцин

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21 января 2021, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Врачи считают, что российскими вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак», которая в настоящее время ожидает регистрации, вполне реально в короткие сроки привить 70–80% населения. При этом полное представление о действии каждой из вакцин будет получено примерно через год.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что масштабное производство «ЭпиВакКороны» будет обеспечено с февраля 2021 года, а выпуск в гражданский оборот первых серий «КовиВака» планируется во второй половине марта.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до июня регионы должны получить около 70 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Эксперты утверждают, что для создания коллективного иммунитета нужно как можно быстрее привить 70–80% населения.

«С помощью трех вакцин это удастся сделать намного быстрее. Кроме того, сегодня считается, что поствакцинальный иммунитет не будет пожизненным, потребуется ревакцинация. Наличие трех препаратов и их последовательное использование в этом плане может быть оптимальным решением», - считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил:

«Я не считаю, что какая-то вакцина будет лучше для определенной группы или категории граждан, потому что все правильно сделанные препараты похожи на вирус. И вызывают вирусоподобный эффект, который называется иммунной реакцией».

По его словам, если добавлять чуть меньше вирусоподобных частиц, соответственно будет меняться и эффективность препарата. Меньшим количеством частиц можно снизить побочные эффекты, но тогда будет снижена и результативность вакцины.

Павел Волчков отметил, что несмотря на общее предназначение всех трех вакцин, препараты - принципиально разные.

«Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина на основе вектора аденовируса человека. Векторы являются носителями, которые могут доставить генетический материал в клетку. При этом генетический код аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и на его место вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент безопасен для организма, он помогает иммунной системе вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.

«Векторный вирус можно выращивать только в живых клеточных культурах, что требует при масштабировании высокотехнологичного производства. И с этим могут быть сложности в некоторых странах. Вакцина должна храниться при минус 18 градусах, что затрудняет логистику. При этом надо отметить, что «Спутник V» выпускается в двух формах - замороженной и высушенной. Высушенная упрощает логистику», - уточнил Михаил Каган.

По словам Павла Волочкова, «ЭпиВакКорона» - это так называемая пептидная вакцина. В ней к белку-носителю пришиты пептиды длиной примерно 25–32 аминокислотных остатка. Третья вакцина сделана из нейтрализованного SARS-Cov-2. В этом случае применен наиболее традиционный подход к созданию вакцины из живого вируса.

Преимущество вакцины Центра им. Чумакова в том, что она не требует глубокой заморозки, ее легче хранить и транспортировать, что важно для удаленных районов, отметил Михаил Каган.

Медицинский директор «Группы компаний «МЕДСИ» Татьяна Шаповаленко предполагает, что вакцина «Спутник V» носит универсальный характер и защищает, в том числе, от мутантных штаммов вируса. «ЭпиВакКорона», по ее словам, рекомендована людям с сопутствующей патологией, пациентам с нарушениями функции иммунитета, людям с онкологическими заболеваниями, пожилым.

Михаил Каган отметил, что «ЭпиВакКорона» наиболее безопасна для аллергиков.

О противопоказаниях «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» рассказал завлабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин:

«Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пожилых людей, но запрещены для детей до 18 лет. Вакцинация «Спутником V» запрещена людям, страдающим диабетом, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также болезнями дыхательной системы, а «ЭпиВакКороной» - людям с иммунодефицитом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями центральной нервной системы».

Примерно через год специалисты смогут сделать более подробные выводы относительно влияния каждой из вакцин на пациентов.