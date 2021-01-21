До июля привьют от коронавируса 70 млн россиян. Это 60% взрослого населения

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 января 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

В первой половине 2021 года правительство планирует привить порядка 70 миллионов россиян от коронавируса. Это 60% взрослого населения.



В Министерстве здравоохранения сообщили, что уже выпущено 7 миллионов доз «Спутника V», каждая из которых содержит по два компонента. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что собственная производственная база позволяет удовлетворить потребности страны в препарате без импортных закупок.



Однако в Минздраве не могут дать ответ на вопрос относительно готовности системы к завозу других штаммов вируса. Также не известно, станет ли вакцинация гарантией полной защиты населения от распространения вируса. Заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов говорит, что привившиеся отечественной вакциной пациенты имеют стойкий иммунитет против коронавируса. Уровень антител у таких людей на порядок выше, чем у переболевших.



Эксперты считают, что вакцинация не должна быть единственной мерой борьбы против коронавируса. Населению важно соблюдать целый комплекс рекомендаций в виде ношения масок, перевода части сотрудников на удалённую работу. Также стоит ограничить въезд россиян в ряд государств, где эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство.



