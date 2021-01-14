В России не хватает производственных мощностей для проведения массовой вакцинации

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14 января 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Преодоление глобального кризиса возможно только после проведения масштабной вакцинации. Если американские и китайские компании способны за год выпустить миллиарды противовирусных доз, то России такие объёмы оказались не под силу.



Американский производитель Pfizer заявил о готовности произвести в течение года порядка 1,3 миллиарда доз. Практически весь объём препарата пойдёт на экспорт. Китайская компания Sinovac выпустит миллиард доз уже к февралю текущего года.



Президент России Владимир Путин признал, что наше государство далеко от лидеров по уровню вакцинации населения, несмотря на наличие препарата против коронавируса. Россия оказалась не готова к массовой вакцинации из-за фармацевтических сложностей, проблем в работе чиновников. Чтобы исправить ситуацию, требуется масштабирование производства вакцин. В ближайшее время её начнут выпускать компании «Биокад», «Петровакс» и «Вектор».



Биотехнологическая отрасль в России оказалась устаревшей по функциональным возможностям, не готовой к массовому выпуску лекарственных препаратов. Сокращение оплаты труда привело к потере профессионального контингента отрасли. В этих условиях российские власти вынуждены обратиться за помощью к зарубежным государствам.



