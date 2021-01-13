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Какие дозы витамина D стоит принимать во время пандемии COVID-19

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Какие дозы витамина D стоит принимать во время пандемии COVID-19
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последнее время в интернете и СМИ все чаще появляются данные о том, что витамин D крайне необходим для профилактики и лечения ковида. Исследованию этого вопроса было посвящено и немало научных работ.

В некоторых работах исследователи изучали статистику заражения ковидом людей с дефицитом витамина D. Также рассматривалось, насколько тяжело болеют люди с дефицитом витамина D и без такого дефицита.

По одним данным, дефицит витамина D действительно оказался связан с заболеваемостью ковидом, по другим - нет. Известно, что некоторыми авторами были проведены откровенно некачественные исследования с громкими выводами о важности витамина D в борьбе с коронавирусом.

Теоретические основания для того, чтобы возлагать на витамин D какие-то надежды и изучать его влияние на заболеваемость ковидом и течение болезни, имеются. В частности, витамин D участвует в работе иммунной системы и помогает ей справляться, в том числе с вирусными инфекциями.

В Великобритании Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи и Научный консультативный комитет по питанию советуют принимать ту же дозу витамина D, что была рекомендована и до пандемии. В России это 600–800 международных единиц (людям до 50 лет), 800–1000 международных единиц (после 50 лет), 800–1200 международных единиц (беременным и кормящим).

Британские специалисты считают, что при дефиците этого витамина COVID протекает тяжелее. При этом не факт, что дефицит в данном случае является причиной.

«Многие факторы, повышающие риск тяжелых последствий COVID-19, также вызывают низкий уровень витамина D», - пишут авторы рекомендаций. Например, у людей с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа выше риск развития и тяжелых форм ковида, и дефицита витамина D.

Вывод: если ковид является единственной причиной назначить витамин D, то делать этого не нужно.

Для людей без установленного дефицита витамина D принимать его повышенные дозы опасно. Избыток витамина D может привести к избытку кальция и, соответственно, к повреждению почек, сердца, сосудов и другим негативным последствиям. Поэтому больше 4000 международных единиц в день без назначения врача принимать не рекомендуется.

НХ

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