В России смогут выявлять коронавирус по дыханию, голосу и кашлю за минуту
12 января 2021, 13:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Сбер
В России создан алгоритм, позволяющий за одну минуту определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие в организме человека вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.
Модель выявления ковида разработала лаборатория искусственного интеллекта Сбера. Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой свёрточной нейронной сети.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал преимуществами разработанного алгоритма простоту в использовании и низкую стоимость проведения анализов.
Как отметил Ведяхин, модель пока не достигает точности биологического ПЦР, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики.
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