В России смогут выявлять коронавирус по дыханию, голосу и кашлю за минуту

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12 января 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сбер

фото: pixabay.com

В России создан алгоритм, позволяющий за одну минуту определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие в организме человека вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.

Модель выявления ковида разработала лаборатория искусственного интеллекта Сбера. Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой свёрточной нейронной сети.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал преимуществами разработанного алгоритма простоту в использовании и низкую стоимость проведения анализов.

Как отметил Ведяхин, модель пока не достигает точности биологического ПЦР, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики.