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В Фонде Паркинсона сообщили, что потеря обоняния является одним из первых симптомов заболевания

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Фонде Паркинсона сообщили, что потеря обоняния является одним из первых симптомов заболевания
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Фонде Паркинсона сообщили, одним из ранних симптомов неизлечимой болезни — болезни Паркинсона - является потеря обоняния (гипосмия).  По данным Фонда, пациенты, которым диагностировали болезнь Паркинсона, жаловались, что за несколько лет до выявления заболевания у них временами пропадало обоняние.

Издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона опубликовало информацию о раннем симптоме - гипосмии. По имеющимся сведениям Фонда, запахов не чувствуют до 90% людей с этим диагнозом.

В ряде случаев у людей способность чувствовать запахи исчезала за 10 лет до того, как им поставили диагноз, когда никаких других признаков болезни не было.

Болезнь Паркинсона — заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Его проявлениями являются двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор покоя.

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