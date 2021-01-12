В Фонде Паркинсона сообщили, что потеря обоняния является одним из первых симптомов заболевания
12 января 2021, 07:50[ «Аргументы Недели» ]
В Фонде Паркинсона сообщили, одним из ранних симптомов неизлечимой болезни — болезни Паркинсона - является потеря обоняния (гипосмия). По данным Фонда, пациенты, которым диагностировали болезнь Паркинсона, жаловались, что за несколько лет до выявления заболевания у них временами пропадало обоняние.
Издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона опубликовало информацию о раннем симптоме - гипосмии. По имеющимся сведениям Фонда, запахов не чувствуют до 90% людей с этим диагнозом.
В ряде случаев у людей способность чувствовать запахи исчезала за 10 лет до того, как им поставили диагноз, когда никаких других признаков болезни не было.
Болезнь Паркинсона — заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Его проявлениями являются двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор покоя.
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