ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Можно ли после «Спутника» привиться другими вакцинами, какая из них лучше и сколько будет действовать: мнение ученого Северинова

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Можно ли после «Спутника» привиться другими вакцинами, какая из них лучше и сколько будет действовать: мнение ученого Северинова
фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов ответил на самые волнующие вопросы о коронавирусе и вакцинации.

Северинов пояснил, будут ли существующие вакцины защищать от нового британского штамма коронавируса: «Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие каких-то антител с мутантной вирусной частицей, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать». Ученый уточнил, что в течение двух недель будет получена более точная информация – сейчас все активно проверяется разработчиками вакцин.

Микробиолог рассказал, что перед вакцинацией лучше провериться на антитела: «Если у вас высокий уровень антител, вызванный недавней инфекцией, то и вакцинирование вас, то есть при введении вам аденовируса с геном S-белка коронавируса, а именно так устроена спутниковская вакцина, вакцинация не будет эффективной, потому что антитела, которые уже есть у вас, изничтожат те клетки организма, которые должны производить S-белок, чтобы вызвать иммунный ответ».

Сколько будет действовать вакцина? По словам Северинова, этого не знает никто. «Вот Гинцбург сказал, что на два года. Откуда он может знать это, совершенно непонятно», - сказал ученый.

Еще один любопытный вопрос: останется ли теперь коронавирус с нами навсегда? «Нет никакого вероятия, что мы его выведем совсем, как вирус оспы, – говорит Северинов. – Вирус оспы был побежден в некотором смысле и хранится сейчас в двух лабораториях: одна в Новосибирске, другая в Атланте, Джорджия. И там он сидит в мешке, его оттуда не выпускают. Вот с коронавирусом такого не произойдет. Другое дело, что он может потихонечку потерять патогенность и приводить к меньшим проблемам со временем».

Также Константин Северинов подтвердил, что в принципе, когда в России появится Pfizer или Moderna, можно будет ими привиться, даже если вы уже прошли вакцинацию «Спутником». «Так будет работать, так можно делать», - сказал профессор.

Что касается самого Северинова, то он пока не вакцинировался. «Я не прививался. Я считаю, что я неправ. Наверное, надо это будет делать», - сказал ученый и добавил: «Я посчитал, что вакциной «Спутник» надо таргетированно прививать людей, которые находятся в наибольшей зоне риска. Сейчас такое ощущение, что происходит среди молодых интеллектуалов просто повальное движение — прививаться. Но необходимость прививания 20-30-летний людей не очень очевидна. Если вдруг окажется, что вакцины все-таки не хватает и пожилые люди будут не привиты, будет плохо». Когда у него спросили, какая вакцина ему больше нравится, Северинов ответил: «Мне нравится вакцина, которая доступна. Так как я сейчас живу в России и не могу уехать в Штаты, то «Спутник» моя единственна вакцина».

РК

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью