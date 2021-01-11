Можно ли после «Спутника» привиться другими вакцинами, какая из них лучше и сколько будет действовать: мнение ученого Северинова

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11 января 2021, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов ответил на самые волнующие вопросы о коронавирусе и вакцинации.

Северинов пояснил, будут ли существующие вакцины защищать от нового британского штамма коронавируса: «Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие каких-то антител с мутантной вирусной частицей, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать». Ученый уточнил, что в течение двух недель будет получена более точная информация – сейчас все активно проверяется разработчиками вакцин.

Микробиолог рассказал, что перед вакцинацией лучше провериться на антитела: «Если у вас высокий уровень антител, вызванный недавней инфекцией, то и вакцинирование вас, то есть при введении вам аденовируса с геном S-белка коронавируса, а именно так устроена спутниковская вакцина, вакцинация не будет эффективной, потому что антитела, которые уже есть у вас, изничтожат те клетки организма, которые должны производить S-белок, чтобы вызвать иммунный ответ».

Сколько будет действовать вакцина? По словам Северинова, этого не знает никто. «Вот Гинцбург сказал, что на два года. Откуда он может знать это, совершенно непонятно», - сказал ученый.

Еще один любопытный вопрос: останется ли теперь коронавирус с нами навсегда? «Нет никакого вероятия, что мы его выведем совсем, как вирус оспы, – говорит Северинов. – Вирус оспы был побежден в некотором смысле и хранится сейчас в двух лабораториях: одна в Новосибирске, другая в Атланте, Джорджия. И там он сидит в мешке, его оттуда не выпускают. Вот с коронавирусом такого не произойдет. Другое дело, что он может потихонечку потерять патогенность и приводить к меньшим проблемам со временем». Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Также Константин Северинов подтвердил, что в принципе, когда в России появится Pfizer или Moderna, можно будет ими привиться, даже если вы уже прошли вакцинацию «Спутником». «Так будет работать, так можно делать», - сказал профессор.

Что касается самого Северинова, то он пока не вакцинировался. «Я не прививался. Я считаю, что я неправ. Наверное, надо это будет делать», - сказал ученый и добавил: «Я посчитал, что вакциной «Спутник» надо таргетированно прививать людей, которые находятся в наибольшей зоне риска. Сейчас такое ощущение, что происходит среди молодых интеллектуалов просто повальное движение — прививаться. Но необходимость прививания 20-30-летний людей не очень очевидна. Если вдруг окажется, что вакцины все-таки не хватает и пожилые люди будут не привиты, будет плохо». Когда у него спросили, какая вакцина ему больше нравится, Северинов ответил: «Мне нравится вакцина, которая доступна. Так как я сейчас живу в России и не могу уехать в Штаты, то «Спутник» моя единственна вакцина».