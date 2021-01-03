В Роспотребнадзоре объяснили, при каком условии будут снимать ограничения для привитых от коронавируса

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3 января 2021, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Стопкоронавирус.рф

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) объяснили, при каком условии будут снимать ограничения для привитых от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным службы, снятие ограничений для получивших вакцину от COVID-19 возможно только с учетом данных о том, как долго будет сохраняться иммунитет.

Роспотребнадзору задали вопрос - "нужно ли ввести паспорта вакцинированных для свободного перемещения в общественных местах". Ответ таков: "Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации".

По поводу, когда можно привиться после перенесенного коронавируса, эксперты Роспотребнадзора ответили:

"Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания зависит от многих факторов и может существенно различаться. Вероятность снижения иммунитета через 6 месяцев является относительно высокой. Следует отметить, что сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю не являются противопоказаниями к прививке. Вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета".