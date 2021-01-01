Пандемия COVID-19 помогла заработать производителям БАДов

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1 января 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По мнению экспертов, 2020-й год отметился рекордом по приросту лишнего веса у граждан во многих странах, в том числе и в России, за последние 10 лет. Таким образом, пандемия COVID-19 помогла заработать производителям средств для похудения.

Карантин и удаленная работа привели к тому, что многие россияне отправились в аптеки в надежде сбросить набранные килограммы. По данным DSM Group, с 16 по 22 марта 2020 года продажи препаратов для похудения выросли в денежном выражении на 33%, а БАДов - на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объемы их реализации в совокупности возросли на 25%.

Это обстоятельство можно было списать на традиционное желание похудеть к лету, но с 24 по 31 августа продажи лекарств для похудения выросли на 37% в сравнении с тем же периодом прошлого года. А объемы их продаж вместе с БАДами подскочили на 26%.

Кандидат медицинских наук Оксана Михалева отметила, что в 2020 году произошло существенное увеличение числа пациентов, обратившихся к врачам с проблемой избыточного веса. Среди основных причин - неосознанное употребление пищи за компьютером, частые перекусы, чаепития, а также эпизоды эмоциогенного переедания в связи с тревогой и стрессом, вызванными непонятной эпидемиологической ситуацией, которую человек контролировать не может. Помимо этого, люди стали меньше двигаться и заниматься спортом.

По словам Оксаны Михалевой, фарминдустрия располагает всего несколькими лекарственными препаратами для снижения массы тела у пациентов с ожирением, и врачи назначают их на довольно длительный срок. Причем лекарства эти выдаются в аптеке строго по рецепту. БАДы же для снижения веса, как правило, неэффективны, уверена диетолог.

«В БАДы, от приема которых человек действительно снижает вес, могут входить мочегонные, слабительные препараты, антидепрессанты, анаболические стероиды и «старые» препараты для похудения, которые современная медицина уже не использует. Недобросовестные производители не указывают наличие этих составляющих на этикетке», - отметила Михалева.

Специалисты подчеркивают, что многие препараты имеют противопоказания, поэтому нужно обязательно консультироваться с врачом.

«Их нельзя принимать при хронических заболеваниях кишечника, желчнокаменной болезни, заболеваниях почек и т.д. Эти препараты часто дают побочные эффекты, например вызывают обезвоживание организма, падение артериального давления. Могут привести к потере важных для организма электролитов, а в случае наличия камней в желчном пузыре спровоцировать их продвижение. У части пациентов может появиться боль в животе, тошнота, рвота, аллергия. Эффект же от приема подобных препаратов будет незначительным и временным: при его прекращении вес вернется за счет восстановления водного баланса», - рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Эксперты отмечают, что добиться по-настоящему полезных и долгосрочных результатов для здоровья и фигуры можно лишь изменив привычки, сбалансировав рацион и увеличив физическую активность.