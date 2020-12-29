Переболевшая коронавирусом COVID-19 женщина рассказала, как у нее исказились обоняние и вкус

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29 декабря 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Переболевшая коронавирусной инфекцией COVID-19 женщина из британского города Уитстабл Сара Говье рассказала, как у нее после болезни исказились обоняние и вкус. По признанию женщины, все ранее любимые ей блюда начали казаться ей испорченными.

Так для Сары Говье мясо "приобрело" вкус цветочного мыла. Когда она чистила зубы, зубная паста ощущалась с запахом бензина, а аромат кофе напоминал ей автомобильный выхлоп или табачный дым.

Англичанка поделилась, что когда заходила в чей-то дом, где готовили еду, она чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Сара Говье сначала обнюхивала еду, прежде чем могла поесть, - сообщило издание Daily Record.

Сара Говье также рассказала, что в ее рационе сохранились сыр, рыба, авокадо и креветки, но она продолжает терять вес. Англичанка создала в соцсетях группу поддержки для тех, кто страдает от аналогичных последствий. В группе уже более 4000 пользователей со всего мира.