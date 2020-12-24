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Детские туберкулёзные больницы стали накладны для российских чиновников

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Детские туберкулёзные больницы стали накладны для российских чиновников

В России порядка 900 тысяч детей инфицированы туберкулёзом. Более 3 тысяч находятся в тяжёлом состоянии. Лечением таких пациентов занимаются около 150 специализированных медицинских учреждений. Туберкулёзные больницы – это закрытые заведения, в которые попасть даже родителям ребёнка практически невозможно.

Больные дети вынуждены находиться на лечении от полугода до полутора лет, а иногда и больше. Психологи отлично знают, что длительное пребывание без родителей серьёзно травмирует психику детей. Это негативно отражается на характере человека, на отношении к другим людям в дальнейшем.

В туберкулёзных больницах дети находятся по времени дольше, чем дети-сироты в детских домах. Несмотря на это лечебные заведения не относятся к заведениям для детей, оставшихся без попечения родителей. Если бы статус больниц можно было изменить, детьми в лечебных учреждениях занимались бы группы воспитателей. Это позволило бы максимально сохранить психическое здоровье малышей.

Специалисты считают, что постановление правительства № 481 «О деятельности организаций для детей, оставшихся без попечения родителей», могло бы решить многие проблемы пребывания несовершеннолетних в туберкулёзных лечебных учреждениях. Дети, находясь в таких условиях, нуждаются в особом внимании со стороны взрослых и постоянной поддержке.

ПВ

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