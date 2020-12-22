Проценко объяснил, возможно ли наступление третьей волны коронавируса

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22 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко оценил возможность появления третьей волны новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, такой прогноз можно сделать на основе «трезвого исторического анализа».

Проценко отметил, что ситуация с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, обострялась трижды. При этом он уточнил, что в основном вспышки были сезонными - в весенний и осенний периоды.

«Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово "ковид" было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение», - пояснил врач, отвечая на вопрос журналиста о загруженности больниц.