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Более 7 млрд рублей выделит федеральный центр хабаровскому здравоохранению

, 16:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Более 7 млрд рублей выделит федеральный центр хабаровскому здравоохранению

В Хабаровском крае утвердили программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». За пять лет в эту сферу будет вложено 8,1 млрд рублей. Большая часть этих средств – помощь федерального центра. Из федеральной казны в край будет направлено 7,1 млрд рублей.

 

Эти деньги распределят на возведение, ремонт и оснащение медорганизаций в регионе. Всего Хабаровский край благодаря программе и федеральной поддержке получит 1200 единиц медоборудования, включая высокотехнологичную диагностическую технику. Кроме того, станциям скорой помощи продолжают поставляться автомобили.

На сегодняшний день в регионе отмечается значительная изношенность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также больниц и поликлиник. Программа же поможет обеспечить южные районы края семью ФАПами, а также амбулаторией в селе Нелькан Аяно-Майского района. Кроме того, на выделенные федеральным центром деньги будет отремонтирован корпус городской больницы №10, которая работает в режиме ковидного госпиталя. В общей сложности, в программу включены четыре десятка медицинских учреждений региона.

- Деньги нам подтверждены, и они обязательно придут в регион. Это дополнительная финансовая поддержка из федерального центра, и она очень существенная, - отметил зампред краевого правительства по социальным вопросам  Евгений Никонов.

Программа, направленная на модернизацию первичного звена здравоохранения в Хабаровском крае, уже одобрена федеральным Министерством здравоохранения. Реализовывать ее начнут уже в следующем году.

Подробнее на tvoidv.ru

ИЛ