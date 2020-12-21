Эпидемиолог Пшеничная предупредила о возможной нестабильности новых случаев COVID-19 в России

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21 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Иван Макеев/ globallookpress.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала скачки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, в ближайшее время резких изменений не будет.

«Полагаю, что каких-либо резких скачков заболеваемости в ближайшее время не будет, а число новых случаев, заболевших будет еще колебаться как в сторону повышения, так и в сторону понижения в отдельные дни на протяжении некоторого времени», - пояснила она.

Пшеничная отметила, что многое зависит от продолжения соблюдения антиковидных мер. Она добавила, что предновогодние вечеринки и новогодние праздники, отмечаемые большими компаниями, могут оказать отрицательное влияние на эпидемическую ситуацию. Эксперт советует провести Новый Год и Рождество в кругу семьи.