Врач-невролог Якупов перечислил тяжелые последствия для организма от излучения смартфона

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18 декабря 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

смартфон, фото: pixabay.com

Врач-невролог, врач-нейрохирург сети «СМ-Клиника» Марат Якупов рассказал о негативном воздействии мобильного телефона на здоровье. По его словам, степень вреда электромагнитного излучения определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня.

«Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость», - пояснил он.

Якупов отметил, чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах человеческих клеток, а это часто приводит к онкологическим заболеваниям. Он добавил, что смартфон вырабатывает опасные волны, которые поглощаются сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов, а также провоцируют нагревание внутренних тканей.

«При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью и не носите мобильный в карманах … Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать … будильник срабатывает и при выключенном устройстве», - рекомендует эксперт.