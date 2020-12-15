От темпов вакцинации зависит восстановление мировой экономики

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Экономисты считают, что в 2021 году восстановление экономики будет сдерживаться медленной вакцинацией. Всплеск безработицы приведёт к трансформации рынка труда.



Растущая бедность населения и беспорядки могут изменить ситуацию с перераспределением ресурсов. Специалисты Deutsche Bank провели опрос среди управленцев компаний относительно имеющихся опасений. Порядка 40% респондентов ожидают мутации вируса и боятся побочных эффектов вакцин. Не исключено, что многие просто откажутся от вакцинации, что приведёт к затормаживанию развития экономики.



Производители вакцин предполагают взять под контроль эпидемиологическую ситуацию только к концу лета 2021 года. Если коронавирус будет мутировать, то границы между государствами останутся закрытыми. Локдауны приведут к снижению деловой активности. Дополнительным риском для экономики является агрессивная политика центральных банков. Дефицит бюджетов государств может достичь новых рекордов и привести к кризису глобальной финансовой системы.



Развитие и распространение «зелёной энергетики» обеспечит дальнейшее падение цен на нефть. Это негативно скажется на российской экономике.



