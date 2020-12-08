ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Человек без маски, как без трусов

Маски полезны: испытано, проверено, доказано

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Человек без маски, как без трусов

В одном из ведущих мировых научных журналов PNAS опубликована статья об эффективности медицинских масок.

Согласно исследованию, ношение масок снижает кривую роста заболеваемости - и не только коронавирусом. Для того, чтобы больницы не переполнялись, а люди не умирали от недостатка медицинского внимания и оборудования, маски - самое дешёвое и эффективное средство.

В принципе, это понятно и без научного исследования, но когда различные шарлатаны путают обывателей взаимоисключающими заявлениями то о пользе, то о вреде масок и перчаток, понадобился вот такой научный тяжеловес. Кстати, эпидемиологи заметили, что после тотального ношения масок в мире не было вспышек эпидемии гриппа. Вот и вторая польза.

С учётом того, что маски стали значительно доступнее, чем в период первой волны и фармацевтического ажиотажа, не носить их уже моветон. Человек без маски - практически как без трусов. В заполненном салоне автобуса или вагоне метро на таких смотрят как на обладателей как минимум запасной жизни.

ПВ

В мире

Defence 24: в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа

Defence 24: в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа

Если Украина попытается отвоевать Донбасс с помощью Турции, бывшую советскую республику может ждать катастрофа. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах польских сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью