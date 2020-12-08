Человек без маски, как без трусов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 декабря 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В одном из ведущих мировых научных журналов PNAS опубликована статья об эффективности медицинских масок.



Согласно исследованию, ношение масок снижает кривую роста заболеваемости - и не только коронавирусом. Для того, чтобы больницы не переполнялись, а люди не умирали от недостатка медицинского внимания и оборудования, маски - самое дешёвое и эффективное средство.



В принципе, это понятно и без научного исследования, но когда различные шарлатаны путают обывателей взаимоисключающими заявлениями то о пользе, то о вреде масок и перчаток, понадобился вот такой научный тяжеловес. Кстати, эпидемиологи заметили, что после тотального ношения масок в мире не было вспышек эпидемии гриппа. Вот и вторая польза.



С учётом того, что маски стали значительно доступнее, чем в период первой волны и фармацевтического ажиотажа, не носить их уже моветон. Человек без маски - практически как без трусов. В заполненном салоне автобуса или вагоне метро на таких смотрят как на обладателей как минимум запасной жизни.