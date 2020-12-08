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Профессор Сергей Зырянов посоветовал, какие препараты нужно иметь в домашней аптечке на случай заболевания коронавирусом

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Профессор Сергей Зырянов посоветовал, какие препараты нужно иметь в домашней аптечке на случай заболевания коронавирусом
фото: pixabay.com

О том, что в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не надо скупать антибиотики, делать запас этих лекарств в домашней аптечке, предупредил Сергей Зырянов - завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор.

Доктор Зырянов советует запастись парацетамолом, иметь в аптечке капли для носа. Профессор Зырянов отметил, что для снижения температуры при ковиде все-таки предпочтителен парацетамол, так как ибупрофен, как показали исследования, ухудшает течение заболевания. Он подчеркнул, что антибиотиками нельзя лечиться без назначения врача. Также противовирусные препараты принимаются под контролем врача. 

Эксперт предупредил, что не следует злоупотреблять витамином D, о котором активно говорят как о панацее в период распространения коронавирусной инфекции нового типа. По словам специалиста, чрезмерное увлечение витамином D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности.

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