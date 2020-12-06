Доктор Мясников рассказал о продуктах, ускоряющих старение
6 декабря 2020, 18:07[ «Аргументы Недели» ]
Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.
Совершенно очевидно,что в основном надо питаться преимущественно овощами, фруктами, рыбой и кисломолочными продуктами. Мясников подчеркнул, что избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров" ускоряют процесс старения, как и переедание. Но есть некоторые продукты, в которых вред уравновешивается пользой. Например, селедка. Она содержит слишком большое количество соли, но при этом в ней содержатся очень полезные мононенасыщенные жирные кислоты.
Мясников советует отказаться от пережаренного мяса и колбасных изделий, также ускоряющих старение. Он напомнил, что ВОЗ признала в 2015 году все колбасы, сосиски продуктами, в которых содержится канцероген.
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