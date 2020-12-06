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Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
мандарины, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала, кому следует отказаться от мандаринов.

Григорьян напомнила, что в мандаринах содержится много фруктозы, вследствие чего количество углеводов по сравнению с другими цитрусовыми в мандаринах также высокое. Диетолог заметила, что они могут привести к набору веса, поэтому к данному ароматному плоду следует относиться с осторожностью людям с диабетом, ожирением, а также тем, кто желает похудеть.

Ольга Григорьян в беседе с RT заметила, что мандарины могут вызвать крапивницу, аллергический насморк и даже удушье, поэтому аллергикам не следует ими злоупотреблять. Кроме того, россиянам с заболеваниями ЖКТ следует с осторожностью есть цитрусовые. Порции также необходимо ограничивать детям.

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