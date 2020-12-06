Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 декабря 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay.com

Врач-терапевт Елена Селькова объяснила, при каких заболеваниях пациенты теряют обоняние. Сейчас на этот симптом часто жалуются люди, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Врач Елена Селькова поделилась информацией о потере обоняния в других случаях. По ее словам, это симптом огромного количества различных патологий.

Селькова рассказала, что внезапная потеря обоняния возникает при отеке слизистой оболочки полости носа. При острых респираторных заболеваниях слизистая человека наполняется кровью, и это затрудняет поступление воздуха в эту зону, возникает затруднение восприятия запахов. Такая потеря обоняния может появляться при острых аллергических реакциях на шерсть животных и в период цветения растений.

Доктор Селькова предупредила, что при серьезных заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления тяжелых проявлений болезни. Потеря обоняния - один из симптомов болезней Паркинсона и Альцгеймера. Также лишение возможности понюхать и уловить запахи — симптом опухоли головного мозга.

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет «ускользать» от антител, выработанных для борьбы с инфекцией, потому что они не распознают вирус