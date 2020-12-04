ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач рассказала о наиболее доступном и действенном способе поднять иммунитет

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Врач рассказала о наиболее доступном и действенном способе поднять иммунитет
Фото: pixabay.com

Наиболее доступным и действенным способом укрепить иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами — брусникой, калиной, рябиной, облепихой, а также с лимоном, как считает терапевт Ольга Бурлакова.

Меньше болеть также помогут хрен, красный перец и васаби, потому что они стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится около 70% иммуномодулирующих клеток человека, пояснила специалист.

"Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае", — рассказала Бурлакова.

АГ

В мире

Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР

Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР

Украинские морские пехотинцы нарушили режим перемирия, действующий в зоне конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространила сегодня Народная милиция непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью