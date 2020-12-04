Врач рассказала о наиболее доступном и действенном способе поднять иммунитет
4 декабря 2020, 12:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Наиболее доступным и действенным способом укрепить иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами — брусникой, калиной, рябиной, облепихой, а также с лимоном, как считает терапевт Ольга Бурлакова.
Меньше болеть также помогут хрен, красный перец и васаби, потому что они стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится около 70% иммуномодулирующих клеток человека, пояснила специалист.
"Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае", — рассказала Бурлакова.
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