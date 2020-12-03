«Нужно больше двигаться»: фитнес-тренер рассказала, как похудеть после родов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

После родов многие идут по пути наименьшего сопротивления и просто покупают одежду на несколько размеров больше, а через некоторое время возвращаются к весу, который был до родов, как рассказала фитнес-тренер Елена Санжаровская.

Специалист объяснила, что худеют не от голодовок и тренировок, а от дефицита калорий.

«Не есть после шести вечера — это ошибка полная. В день вы должны потратить больше, чем вы получили. Исследования американских ученых показывают, что время не имеет значения. Если раньше мы говорили, что вечером нельзя есть углеводы, то сейчас уже не так. Нужно больше двигаться», — заявила Санжаровская.

Также, тренер рассказала, какая система похудения подойдет всем. По её словам, многие худеют по системе интервального голодания, передает издание «Вечерняя Москва».

«Шесть часов они едят, а 18 часов в сутки — голодают. Она подходит всем, вне зависимости от того, «жаворонок» человек или «сова» — отметила специалист.

Фитнес-тренер Елена Санжаровская призвала не верить в мифы о том, что родившая женщина должна есть за двоих, иначе у нее пропадет молоко. Кроме этого, не стоит есть жирного, максимум — питаться больше на 200 калорий, исключая продукты, вызывающую у грудного ребенка аллергические реакции.