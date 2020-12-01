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Инфекционист-вирусолог: иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Инфекционист-вирусолог: иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины
Фото: pixabay.com

Участникам испытаний вакцин от COVID-19 не нужно самостоятельно проверяться на антитела. А если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на результаты испытаний, передает РИА «Новости», ссылаясь на израильского иммунолога, профессора Якова Беркуна.

Инфекционист-вирусолог Николай Малышев поддержал коллегу.

«Все правильно. Во время испытаний кто-то получает плацебо, а кто-то получает вакцину. Если будут знать результаты тестов, это может повлиять на оценку вакцины. Главное, чтобы добровольцы честно проводили испытание, поэтому незачем делать тесты», - объяснил Малышев.

Специалист также добавил, что иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины.

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