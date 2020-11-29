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Врач-кардиолог объяснил, почему спортсменам грозит риск заболеваний сердца

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-кардиолог объяснил, почему спортсменам грозит риск заболеваний сердца
фото: pixabay.com

У спортсменов повышени риск развития болезней сердца. Почему людям со спортивными нагрузками грозят инфаркт или сердечная недостаточность, объяснил врач-кардиолог Сергей Иванов.

Как пояснил специалист,  у спортсменов сначала развивается спортивная гипертрофия миокарда, когда стенка миокарда утолщается, чтобы во время колоссальных нагрузок полноценно кровоснабжать организм.

А утолщение стенки сердечной мышцы идёт одновременно с дистрофией. Так как сосуды сердца не растут также хорошо, возникает дисбаланс: нужно питать большую мышцу, а коронарные сосуды рассчитаны на другие возможности. "Накаченная мышца всё время испытывает дефицит питательных веществ и кислорода. Постепенно развиваются процессы дистрофии и сердечная недостаточность. Начинает страдать весь организм. Мозг, почки и основные органы недополучают кислород и полезные вещества", - рассказал Иванов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Причиной смерти Диего Марадоны названа остроя сердечная недостаточность, из-за которой у спортсмена развился отёк лёгких. Легендарный футболист умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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