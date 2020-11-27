В России стремительно растёт производство лекарств. Но в аптеках пусто

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27 ноября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты Высшей школы экономики заметили снижение производства лекарств в России. Дефицит наблюдается даже самых обычных лекарств. Отечественная фармацевтика оказалась не в состоянии нарастить объёмы производства в сложный эпидемиологический период.



Российские чиновники, пытаясь увести внимание общества от проблемы, заявляют об успехах будущего. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что производство лекарств находится на последней стадии масштабирования. Правда, чиновник не сообщил об увеличении производства какого именно лекарства идёт речь.



Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину, что отечественная фармпромышленность должна обеспечить выпуск не менее 215 наименований лекарственных препаратов стратегического значения. Из них только половина в настоящее время производится внутри страны.



Проблемы фармацевтики оказывают влияние и на производство вакцин от коронавируса. В октябре индекс интенсивности их производства сократился на 8,5% в месячном выражении. Федеральная таможенная служба в этот же месяц указала на снижение поставок импортных лекарств на 57%. В России не хватает даже медицинских препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса.



