Эпидемиолог Александр Горелов перечислил симптомы коронавируса у детей

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26 ноября 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Самые частые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 у детей - повышение температуры, кашель, у небольшой части несовершеннолетних пациентов возникают проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.

Симптомы коронавирусной инфекции нового типа у детей перечислил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По данным специалиста, расстройства желудочно-кишечного тракта встречаются у двух процентов заболевших детей. Про потерю обоняния у маленьких пациентов как симптом сказать сложно, так как малыши не могут сами это объяснить.

Доктор Мясников объяснил, почему нельзя всем делать КТ при коронавирусе COVID-19.