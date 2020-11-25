Маски и антисептик стали нормой для школьников Приморья

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 ноября 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Ольга МАКЛЮК ]

Осенние каникулы в этом году у приморских школьников получились продолжительнее обычных – в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции и следуя рекомендациям главного санитарного врача Приморья отдых после первой четверти продлили на неделю.

В итоге ученики Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Октябрьского округа и Черниговского района вернулись в классы лишь 16 ноября. Ещё одной особенностью нынешнего учебного года стало повсеместное внедрение дистанционного обучения. Как это, а также вынужденная самоизоляция воспринимают юные приморцы, еженедельник «Аргументы неделi. Приморье» решил выяснить у школьников, в том числе старшеклассников одной из школ Владивостока.

Серьёзное отношение к COVID-19

«Когда новости о коронавирусе только начали появляться, я не воспринимал их всерьёз: понимал, что этот вирус имеет какую-то опасность, но его распространение можно предотвратить, если соблюдать такие банальные санитарные меры, как мытьё рук. Но когда многие страны начали закрываться, стали появляться заболевшие среди знакомых, я начал относиться к вирусу более серьёзно, – рассказывает десятиклассник 48-ой средней школы краевого центра Приморья Олег Сороквашин. – Самым большим разочарованием для меня стало закрытие кинотеатров, так как это мой самый любимый вариант развлечься! Чем режим самоизоляции обернулся для меня? Ну, моя история не отличается от многих других: какое-то время я соблюдал самоизоляцию, мало выходил на улицу, потом постепенно начал встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия. В общем, от самоизоляции я отвык, но маску и антисептик ношу по сей день!»

Как оказалось, средства индивидуальной защиты наш собеседник даже стал коллекционировать. Более того, он решил освоить и их изготовление. Возможно, это временное и вынужденное увлечение, которое пройдёт довольно быстро и совершенно бесследно, но ведь возможно допустить, что такое занятие со временем перерастёт в нечто серьёзное, например, интерес к биологии, медицине, занятию наукой или даст толчок к созданию собственного «масочного» дела по производству средств индивидуальной защиты, ведь сегодня многие предприимчивые люди освоили выпуск дизайнерских масок, которые находят спрос, несмотря на свою высокую цену.

Коронавирум, кулинария, кинология и положительное влияние на учёбу

Ещё одной «ковидной» историей «с плюсом» с нами поделилась Дарина Нестеренко.

«Во время карантина я, как и многие школьники, ленилась. В первую неделю было много мотивации начать активно учиться, но в итоге всё вытеснил интернет и домашние развлечения. Но у карантина оказались и свои плюсы: я научилась, например, готовить. Как-то вечером я решила приготовить печенье к чаю, чтобы порадовать бабушку с дедушкой. Насчёт порадовать не уверена, но в итоге получившиеся горелые комочки и вся кухня в муке произвели фурор!

Благодаря методу проб и ошибок в следующий раз результат у меня получился «более вкусный» и понравился родственникам. Да, иногда всё шло не по плану: у меня горела гречка, оладьи и котлеты, а после приходилось нервно чистить печку, зная, что впереди ждут математика и история. Сейчас я легко могу приготовить любое блюдо: от банальной яичницы до вкусного блинного тортика. Так что благодаря карантину у меня неожиданно выявились таланты…

И ещё недавно мой дядя принёс домой маленького щеночка, очень похожего на породу норвежский бухунд. У неё белая шерсть и чёрненькая мордочка, она очень похожа на белого медведя, поэтому мы её назвали Умка. Первоначально забота о ней легла на мои плечи. Днём я возилась с Умкой, кормила её, выгуливала, играла и пыталась обучить лёгким командам, а когда её увозили, садилась делать уроки. В благодарность за помощь я получала шоколад, хорошее настроение, и всё это положительно сказалось на моей учёбе».

Что такое онлайн-соревнования?

Учёба в режиме онлайн – это, конечно, нелегко, но, как считает девятиклассница Яна Настич, ещё хуже онлайн-соревнования! Она и её товарищи по команде «Клещ» стали участниками межрегиональных соревнований по МЧС, прошедших в Бурятии.

«Было страшно и волнительно, – признаётся Яна. – Но мы начали готовиться, физически и морально. Команде заранее нужно было отснять некоторый материал: визитку команды плюс историю своего города и песню к 75-летию Победы. И всё это нужно было отснять одним кадром без монтажа.

В первый день соревнований мы проходили четыре теста: «Поисково-спасательные работы», «Пожарная безопасность», «Безопасность на водных объектах» и онлайн – тестирование «Я знаю Байкал». Было очень страшно, так как судьи следили за каждыми участниками через приложение «Zoom». Даже малейший звук или шорох считался за подсказку, из-за которой команда отстранялась.

После тестов были комбинированные силовые упражнения, когда члены команды демонстрировали уровень своей физической подготовки. Девочки на время выполняли упражнения на проработку пресса, а мальчики – подтягивание и уголок на турнике.

По первого дня соревнований объявили тему социального ролика. За пять часов нам необходимо было снять ролик на тему «Опасность электроприборов в быту».

Во второй день команда должна была максимально быстро надеть общевойсковой защитный комплект, ОЗК в виде комбинезона. Для нас это был новый опыт, ведь раньше мы надевали ОЗК в виде плаща. Ещё нас ждала вязка узлов, когда каждому участнику нужно было связать шесть разных узлов.

Наконец, в последний день участники предстояло надеть боевую одежду – защитный комплект, который пожарные надевают во время тушения пожаров – как можно быстрее.

Во время всей ситуации с коронавирусом мне и моему товарищу удалось побывать в самой настоящей пожарной части, где нас обучали, как правильно надевать боёвку. Даже провели небольшую экскурсию по пожарной части. Было очень интересно!

Хоть мы и не смогли занять призового места, это нас не расстроило. Ведь мы получили бесценный опыт и море положительных эмоций».